Pedido de investigação sobre denúncia de Allan dos Santos já está na PGR

O deputado federal Filipe Barros protocolou nesta segunda-feira (3), requerimento junto a Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Tribunal de Contas da União (TCU), no sentido de que sejam investigadas as denúncias feitas pelo jornalista Allan dos Santos.

Allan dos Santos chocou a todos na última semana, ao anunciar que estava fora do Brasil para denunciar internacionalmente uma suposta trama contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, envolvendo, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Allan, a empresa Rohde & Schwarz foi contratada para fazer uma “varredura” e encontrar grampos de telefone, que posteriormente teriam sido usados para investigar ilegalmente o presidente Bolsonaro, tudo isso com o “aval” de ministros do Supremo.

“A pedido de IGOR TOBIAS MARIANO, funcionário do TSE, a empresa Rohde & Schwarz fez uma varredura em Brasília e descobriu maletas de escuta telefônica na Embaixada da Coréia do Norte, Embaixada da China e na casa do Kakay. O alvo: presidente Bolsonaro. Barroso e Moraes prevaricaram. Isso é golpe de estado”, disse Allan.

“Acabo de protocolar, na PGR e no TCU, representação solicitando, em caráter de urgência, investigação acerca dos fatos denunciados pelo jornalista Allan dos Santos na semana passada”, escreveu Filipe Barros, em suas redes sociais.