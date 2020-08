Pedófilos usam rede social que virou ‘febre’ entre crianças para praticar assédio

Redação AM POST

Crianças estão sendo perseguidas e assediadas por pedófilos na rede social Likee que é alimentada por postagens de vídeos curtos muito parecida com a popular Tik Tok.



Likee é um rede social muito usada entre crianças e adolescentes, mas que também está se tornando um alvo fácil para adultos maliciosos. Comentários como “linda”, “mora onde?”, “delícia” e “quer namorar comigo?” são comuns em vídeos de crianças e adolescentes na rede social.

Algumas mães já perceberam o comportamento dos criminosos e alertam. “Tomem cuidado com as crianças. Está cheio de pedófilos fazendo comentários nojentos. É aterrorizante”, escreveu uma delas.

Ao procurar pela palavra pedófilo na rede social, é possível encontrar vários vídeos de usuárias reclamando. “Parem pedófilos de me chamar de gostosa, que quer me namorar, me sinto mal”, disse uma adolescente.