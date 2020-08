Pescado ilegal é apreendido em embarcação no Amazonas

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em ação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), detiveram, nesta quinta-feira (20/08), por volta das 5h, um homem de 43 anos, flagranteado com cerca ilegal de uma tonelada de pirarucu, estocado em uma embarcação de médio porte ancorada no Terminal Pesqueiro de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com os policiais, a equipe do BPAmb estava em fiscalização no local durante desdobramento da Operação “Hórus”, quando fez a abordagem na embarcação e encontrou a carga do pescado, que está protegido pela Lei do Defeso. O responsável pela mercadoria ilícita foi encontrado, mas não apresentou documentação relativa ao transporte do pescado.

Após os procedimentos policiais, o homem foi responsabilizado pela infração, sendo conduzido, juntamente com a carga, para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru.

O CPAmb e o BPAmb orientam que a pesca, transporte e comercialização de pescado protegido pelo defeso configuram crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades da lei.

* Com informações da Assessoria de Imprensa