Pesquisa aponta Delegado Pablo como deputado do AM mais atuante no Congresso Nacional

Redação AM POST

Entre os deputados da bancada amazonense em Brasília, Delegado Pablo (PSL) foi o que teve a melhor avaliação, ficando no 56º lugar no ranking que possui 594 políticos.

Pablo foi avaliado em quesitos como apresentação de projetos de lei, discursos em plenário, presença nas votações, formação universitária, fidelidade partidária e controle de gastos parlamentares, além de votos favoráveis a “projetos de interesse da sociedade”.

Pablo é o criador e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia, que se tornou o segundo grupo com maior número de deputados e senadores do Congresso Nacional.

O deputado também é membro de comissões e grupos importantes como da Reforma Tributária, Pacote Anticrimes, Redução da Maioridade Penal e Defesa da Zona Franca de Manaus, entre outras.

Desde que assumiu o mandato, em fevereiro de 2019, Delegado Pablo recusou o auxílio moradia pago pela Câmara Federal. O parlamentar usa um imóvel funcional concedido pelo Legislativo. A decisão garante uma economia anual de R$ 51 mil aos cofres públicos.

Neste ano, o deputado já participou de 182 votações nominais em plenário, além de ter apresentado 19 propostas legislativas, conforme pode ser verificado no site da Câmara Federal.

Pablo disse que tem orgulho de representar o Amazonas no Congresso Nacional, pois sabe como as decisões tomadas em Brasília podem refletir na vida do povo amazonense. “Sempre digo que meu compromisso é com o povo do meu Estado. Eles confiaram em mim, por isso não posso ficar de braços cruzados”, afirma o deputado.