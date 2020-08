Pesquisa mostra primeiro turno indefinido na eleição para prefeitura de Manaus

Se o primeiro turno da eleição para a Prefeitura de Manaus fosse hoje, nenhum candidato conquistaria a maioria do eleitorado, conforme levantamento feito pelo Instituto Projeta que ouviu 860 eleitores de 21 a 23 de julho. A margem de erro é de 3,34 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa estimulada, com apresentação de 13 nomes, é liderada pelo ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), que alcançou 24,82% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o ex-deputado estadual David Almeida (Avante), com 12,35%; o deputado José Ricardo (PT), com 8,56%; o ex-prefeito e ex-senador Alfredo Nascimento (PR), com 6,79%; o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta (DEM), com 5,90%; o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto (PRTB), e o deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos), com 4,5% cada um. Considerando a margem de erro, Almeida, Ricardo, Nascimento e Rotta estão em empate técnico.

Os demais candidatos tiveram os seguintes percentuais: Chico Preto (DC), 3,74%; Serafim Corrêa (PSB), 3,21%; Caroline Braz (PSC), 1,97%; Romero Reis (Novo), 1,24%; Ricardo Nicolau (PSD), 1,16% e Coronel Menezes (Patriota), 1,01%. Brancos e nulos somaram 9,39%, enquanto 16,86% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

O Instituto Projeta também perguntou aos eleitores em quem não votariam de forma alguma para prefeito da capital amazonense no dia 15 de novembro, data do 1º turno neste ano. Os nomes mais rejeitados foram Alfredo Nascimento (23,89%), Amazonino Mendes (19,76%), Serafim Corrêa (10,42%), José Ricardo (8,3%), Marcos Rotta (8,07%) e David Almeida (7,44%). Os demais pré-candidatos tiveram taxas de rejeição abaixo de 3%.

A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número AM-06784/2020.

Leia a pesquisa completa AQUI.

*Com informações do Portal Projeta