Pioneirismo do Detran-AM com telemetria desperta interesse em outros órgãos de trânsito do País

Redação AM POST

O sistema de telemetria nos exames práticos de direção, implantado de forma pioneira no Brasil pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), chamou a atenção de outros órgãos de trânsito do País. Tanto que a direção do Detran do Tocantins veio ao estado para entender o uso prático da tecnologia.

“Viemos conhecer o funcionamento desse sistema inovador para futura implementação no estado do Tocantins. Além da modernização, a credibilidade do sistema é interessante, pois passa a ser uma situação que evita fraudes”, afirmou Cláudio Alex Vieira, diretor presidente do Detran de Tocantins.

Em Manaus, os diretores conheceram toda a tecnologia que, desde o dia 15 de junho, passou a funcionar nos exames práticos da categoria B do Detran-AM. A comitiva visitou o Centro de Exames de Direção Veicular (CEDV), no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital, e também a área onde acontece os exames da categoria A, que será o próximo a utilizar o sistema de telemetria.

“Essa visita é essencial para que os órgãos de trânsito dos diferentes estados do Brasil possam avançar no sentido de conceder celeridade no processo e melhorias ao condicionamento do candidato, que passa a ficar mais seguro no momento do teste”, disse André Oliveira, diretor do Instituto Brasileiro de Tecnologia Veicular (Inbrateve), responsável pela implantação da tecnologia no Amazonas.

O projeto do sistema de telemetria no Estado começou a ser planejado há dois anos. Atualmente, ele é utilizado nos exames da categoria B, mas já está em fase final de testes na categoria A. A tecnologia utiliza câmeras de vídeo com captação de áudio e sensores nos carros, que registra todas as fases do exame prático de direção.

“Hoje, tivemos a satisfação de receber a comitiva do Detran do Tocantins para que pudéssemos trocar essa experiência e comentar sobre o desenvolvimento dessa inovação tecnológica, que foi executada através de muitas avaliações, sendo nós, o Amazonas, referência para todo o País”, comentou Wendell Menezes, gerente da Controladoria Regional de Trânsito (CRT) do Detran-AM.

*Com informações da Assessoria de Imprensa