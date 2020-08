PMN lança Orsine Junior pré-candidato a prefeito de Manaus

Orsine, que é ex-presidente da Amazonastur, apareceu em lista divulgada este mês pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) de ex-gestores com contas reprovadas. Segundo o conselheiro do órgão, Mario de Mello, somente a Justiça Eleitoral pode decretar a inelegibilidade dos citados.

Durante o pronunciamento, o evento, ele afirmou que não está rompido com o ex-governador e também pré-candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos). “Vamos continuar conversando com todos, respeitando a todos e apresentando humildemente o nosso projeto. Não temos plano de fazer algo para obter algo”, declarou durante a coletiva de imprensa.

Considerado por muitos como ‘braço direito’ do ex-governador, Orsine tentou ocupar a vaga de vice de Amazonino Mendes no partido Podemos, mas foi trocado pelo médico Francisco Deodato e o deputado estadual Wilker Barreto que são postulantes a vice na chapa do cacique amazonense.