Podemos lança pré-candidatura de Anderson Leal a vice-prefeito de Presidente Figueiredo

Redação AM POST

Em cerimônia na manhã deste sábado, 15, o Podemos lançou a pré-candidatura do vereador Anderson Leal a vice-prefeito de Presidente Figueiredo e apoiará a candidata à prefeita da cidade, vereadora Patrícia Lopes (MDB). O partido anunciou também a união das siglas que irão concorrer às eleições municipais de 2020 no município: Podemos/PT/MDB/PTB/Cidadania.

O evento teve a presença de algumas lideranças partidárias, como dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Dermilson Chagas (Podemos) e Sinésio Campos (PT), do secretário estadual do MDB, Miguel Capobiango, do presidente do Podemos em PF, Allison Leal, e de alguns pré-candidatos a vereadores no município, distante 107 quilômetros de Manaus.

Representando o presidente do Podemos no Amazonas, deputado Wilker Barreto, Dermilson Chagas afirmou que o lançamento da pré-candidatura de Anderson será mais um capítulo para a sua história de glórias e reconhecimento em Presidente Figueiredo.

“Você como professor, sabe que um livro tem vários capítulos e essa marca de apoio à pré-candidata à prefeita será mais um novo capítulo nessa sua biografia. Gostaria de dizer que a vereadora Patrícia Lopes é uma mulher vitoriosa, guerreira e cheia de valores, algo que precisamos nessas eleições”, frisou o parlamentar.

Para o presidente do Podemos em Presidente Figueiredo e irmão de Anderson, Alisson Leal, a parceria entre os pré-candidatos à Prefeitura da cidade poderá render bons frutos para o povo da Terra das Cachoeiras.

“A gente que mora e sente na pele o que o povo de Presidente Figueiredo quer e precisa, sabe que essa é a mistura certa. O Anderson mora aqui desde criança, usa os hospitais, os filhos estudam nas escolas, ele mais do que ninguém sabe das necessidades do povo. Essa união com a pré-candidata Patrícia era o que faltava para dar certo essa mudança em PF”, destacou o presidente do partido, que terá 20 pré-candidatos à vereador nas eleições deste ano.

Vereador desde 2013 em PF, Anderson reiterou que a relação de amizade com Patrícia será fundamental para trazer grandes transformações ao povo de Presidente Figueiredo nos próximos quatro anos.

“Confio muito na Patrícia, é uma pessoa muito amiga e que fizemos, em dois anos à frente da Câmara, mais coisas que não aconteceu em 37 anos. Precisamos nos unir e nos fortalecer para tirarmos essa velha política e romper esse ciclo vicioso no município. Nos momentos bons e difíceis, sempre estivemos aqui, então acredito que essa união irá fazer a diferença em Presidente Figueiredo”, afirmou o pré-candidato a vice-prefeito.

* Com informações da Assessoria de Imprensa