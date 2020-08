Podemos vai definir candidatura de Amazonino na próxima semana

Redação AM POST

A direção nacional do PODEMOS receberá na próxima semana uma comitiva do partido do Amazonas, para definição de candidaturas próprias e alianças partidárias naquele que é o maior Estado do Brasil.

Estarão presentes o Presidente do PODEMOS do Amazonas, Deputado estadual Wilker Barreto, o ex-prefeito de Manaus por três vezes e ex-governador do Amazonas por quatro mandatos, Amazonino Mendes, e o ex-secretario de Saúde do Amazonas, Dr. Francisco Deodato.

Nas últimas semanas o PODEMOS tem intensificado consultas a vários setores da sociedade amazonense e recebido dirigentes partidários para avaliar o quadro eleitoral.

Na Capital, em todas as pesquisas realizadas, Amazonino aparece como o nome mais lembrado pelos eleitores para o cargo de Prefeito de Manaus, vencendo, inclusive, nas simulações de segundo turno.

* Com informações da Assessoria de Comunicação