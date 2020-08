Policia investiga caso de jovem que morreu afogado na Ponta Negra mas apresenta sinais de agressão

Redação AM POST

A Polícia Civil (PC) investiga sobre a morte por afogamento do jovem Gustavo Almeida dos Santos, de 21 anos, após o laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatar sinais de traumatismo cranioencefálico (pancada forte na cabeça). O caso aconteceu por volta das 19h, de domingo (09), na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Conforme um Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 19ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), Gustavo estava consumindo bebidas alcoólicas junto com uma amiga, quando os dois foram mergulhar no rio ele não retornou.

O IML informou que o jovem estava com características de afogamento, mas também com marcas de agressão física.