Policiais da Base Arpão apreendem cocaína em banheiro de embarcação

Redação AM POST

Policiais da Base Fluvial Arpão, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreenderam cerca de um quilo em cápsulas de substância entorpecente no banheiro de uma embarcação que estava no Porto de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A droga foi apreendida na manhã desta sexta-feira (21/08).

Por volta das 10h, durante abordagem feita na embarcação expresso Cristal I, os policiais encontraram em um saco plástico, dentro do banheiro, 99 cápsulas de cocaína pesando, aproximadamente, 1,1 quilo, além de 15 gramas de maconha.

O material apreendido foi levado pelos policiais até a Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base por meio do WhatsApp (92) 98435-6203.