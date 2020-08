Policiais feridos em confronto com traficantes dão entrada em hospitais de Manaus

Redação AM POST

Os policiais militares Anderson Molaz Ferreira e Carlos Michel Rocha Duarte, que ficaram feridos durante confronto com traficantes no município de Nova Olinda do Norte (distante a 135 quilômetros), chegaram na manhã desta terça-feira (4) em Manaus.

O cabo Carlos, que ficou ferido no pescoço foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio e o policial Anderson que ficou ferido no braço deu entrada no HPS 28 de Agosto.

De acordo com a polícia eles sobreviveram a um ataque feito por criminosos durante operação policial onde outros dois PMs morreram.