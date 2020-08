Policiais militares apreendem 6.900 botijões em embarcações que trasportavam produtos sem licença ambiental no AM

Redação AM POST

Durante fiscalização como parte da operação Hórus, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) detiveram, na manhã desta quinta-feira (27/08), duas embarcações transportando produtos sem licença ambiental. A ação ocorreu na orla do Rio Negro, nas proximidades da ponte Jornalista Phelippe Daou.

As equipes realizaram a apreensão de aproximadamente 6.900 botijões de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), além de duas balsas e dois empurradores. Na ocasião, foi constatado que os responsáveis pelas embarcações não possuíam licença do órgão ambiental competente para transportar os produtos perigosos.

Diante dos fatos, a situação foi caracterizada como sendo crime ambiental e a dupla foi detida. Ambos foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Meio Ambiente (DEMA) a fim de que os procedimentos legais fossem adotados.