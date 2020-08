Policiais mortos durante operação são velados no Comando Geral da Polícia Militar em Manaus

Redação AM POST

Os corpos dos policiais militares, sargento Manoel Wagner Silva Souza e do cabo Márcio Carlos de Souza, mortos durante confronto com narcotraficantes durante operação no município de Nova Olinda do Norte (distante a 134 quilômetros), estão sendo velados desde a noite desta terça-feira (4), no Comando Geral da Polícia Militar em Manaus.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam em uma operação na região e os criminosos contra-atacaram. Outros dois PMs ficaram feridos, foram transferidos para unidades hospitalares da capital e já receberam alta.

O sargento Manoel será sepultado no Cemitério Recanto da Paz e deixa três filhos, já o cabo Márcio será enterrado no Parque Tarumã e deixa um filho e uma mulher gestante.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Louismar Bonates, enviou cerca de 40 policiais para uma mega-operação que irá acontecer no município.