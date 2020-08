Policial seminua faz vídeo sexy com parte da farda

Se valendo de erotismo, uma policial chocou com um vídeo com quase nada e utilizando parte da farda. O fato mereceu comentários como: “essas botas foram feitas para brincadeiras – mas não com uniforme da polícia de Nova York!”

No vídeo vídeo sexy publicado no aplicativo TikTok e divulgado na Internet, Christine Galgano, moradora do Bronx, usa a metade superior de seu uniforme da polícia, incluindo o que parece ser um revólver de serviço no coldre – junto com calças quentes e botas de caubói.

Galgano, 27, espelha o maluco tenente Dangel, no documentário da Comedy Central “Reno 9/11”, que emerge de uma loja de sapatos com sua blusa de uniforme, shorts curtos e uma bolsa com botas novas.

“Avestruz genuíno. . . três pagamentos. . . Estou brincando … nova bota brincando, oh! A voz gravada de Dangel fala enquanto Galgano imita seu lúpulo e reviravoltas em um quintal ensolarado.

As travessuras on-line da loira pernuda aparentemente violam a política de mídia social da polícia de Nova York, que proíbe os policiais de postar “fotografias suas em uniforme e / ou exibir identificação oficial sem autorização”.

A policial ainda provocou afirmando que qualquer atividade nas contas pessoais de mídia social que possa ser vinculada a um membro da NYPD “é uma reflexão sobre o Departamento como um todo”.

Uma porta-voz da polícia de Nova York, sargenta Jessica McRorie, não quis dizer se Galgano foi disciplinado.

“O incidente fora de serviço foi investigado e tratado pelo comandante do oficial”, disse McRorie.

Galgano descreve sua batalha com o COVID-19 em uma conversa em vídeo postada em 25 de março no Twitter. Outra publicação disse que ela estava tomando hidroxicloroquina, o controverso tratamento com coronavírus.

Galgano, que ingressou na polícia de Nova York no ano fiscal de 2018, é uma especialista em fitness e “guerreira lúpica” que tem 11.200 seguidores em seu site do Instagram e jogou no time de futebol feminino da polícia de Nova York. Ela não pôde ser encontrada para comentar.