Policiamento ostensivo de segurança será realizado neste final de semana para inibir crime organizado na Compensa

Redação AM POST

A Polícia Militar em ação do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), iniciou às 7h desta sexta-feira (07/08), o policiamento especial para reforçar a sensação de segurança, inibir ações do crime organizado, violência e qualquer manifestação adversa ao bem estar social, nas três etapas do bairro da Compensa, zona oeste de Manaus.

O policiamento de reforço contará com a presença e participação de 30 policiais militares do CPM que, em parceria com a tropa do Comando de Policiamento da Área Oeste (CPA Oeste), estarão ocupando as ruas, becos, praças, áreas comerciais e todos os logradouros, principalmente, aqueles com altos índices de criminalidade com policiamento a pé, com viaturas quatro e duas rodas, abordagem em pessoas e veículos com intenção de coibir o tráfico de drogas, posse de arma de fogo ou branca, arruaças e todas as manifestações que coloquem em risco a vida e a integridade dos moradores e transeuntes do populoso bairro.

Prevista para se estender por todo o final de semana, o policiamento reforçado na Compensa deverá tirar de circulação elementos suspeitos e inibir atos infracionais na área da Compensa.