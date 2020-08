Populares encontram corpo de homem com pés e mãos amarrados no bairro Cachoeirinha

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado enrolado em um saco plástico por volta das 05h30, na manhã desta quinta-feira (06), em uma área de mata na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, moradores que passavam pelo local encontraram o cadáver e acionaram as autoridades.

A vítima além de estar enrolada em um saco, também estava com os pés e as mãos amarradas. Ainda não há informações sobre o que motivou o assassinato.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) esteve no local para colher vestígios e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.