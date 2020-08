Pré-candidatura de ativista gay para prefeito de Manaus é lançada pelo Psol

Redação AM POST

O professor universitário e ativista gay, Paulo Trindade, foi apresentado pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) como o pré-candidato da sigla a prefeito de Manaus nas eleições 2020.

“Estou inserido nos debates sobre gênero, sexualidade e direitos humanos. Pensamos uma Manaus que aponte para o futuro e lance alternativas, diante do caos em que se encontra o país”, afirma o pré-candidato.

Antes o presidente municipal da sigla, Jonas Araújo, era o escolhido para a disputa. A mudança, no entanto, não altera a decisão do PSOL em construir um bloco com os partidos de esquerda.