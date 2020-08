Pré-candidatura de Carol Braz a prefeitura de Manaus é retirada pelo PSC

Redação AM POST

A ex-secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Carol Braz (PSC), anunciou neste domingo (23), retirada de sua pré-candidatura para a Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. A decisão foi tomada pelo presidente do diretório estadual do PSC, Miltinho Castro.

Com a retirada de Carol da disputa, o partido do governador do Amazonas, Wilson Lima, abre espaço para apoiar outras candidaturas como do pré-candidato Ricardo Nicolau (PSD) ou do Capitão Alberto Neto (Republicanos).

Carol Braz agradeceu o apoio que recebeu em sua pré-candidatura e afirmou que vai focar sua energia em eleger o maior número de vereadores na cidade de Manaus e no interior do Amazonas.

A ex-secretária completou ainda que não sabe como deverá atuar nas eleições deste ano, mas, que será uma decisão pessoal se volta ou não a integrar o quadro do governo do Estado.

Lei nota dela na íntegra:

Meus amigos apoiadores

Lamento muito a decisão do partido de não lançar candidato majoritário. Por isso, não estarei na disputa eleitoral deste ano.

Agradeço a todos que estiveram comigo e declararam apoio em minha pré-candidatura para a Prefeitura de Manaus.

Nessa caminhada conheci pessoas incríveis e pude descobrir quem são os amigos de verdade. Foram inúmeras reuniões que trouxeram fortalecimento e esperança para o coração das pessoas, onde a população teve vez e voz pra falar onde realmente dói. Muitos viram em mim a figura de uma mãe para cuidar da nossa cidade.

Em minhas orações nunca pedi a vitória, mas sim que fosse feita a vontade de Deus. Creio em Deus e na vontade dEle. Ele tem planos e ainda não é o fim de um sonho e sim de preparo para uma luta ainda maior.

Vou cumprir a minha palavra e voltar em cada bairro onde fizemos nossas reuniões… para olhar nos olhos e agradecer o apoio que recebi em cada lugar por onde passamos.

Tenho IMENSA gratidão por todos que abraçaram esse projeto. Nos tornamos uma família!!! Tenham certeza de que estaremos juntos nesta luta no momento certo.

Muito obrigada pelo carinho de todos vocês! Não vamos abaixar a cabeça!! Somos fortes e vamos rapidamente reprogramar nosso trajeto.

O amor de vcs foi meu maior presente nessa caminhada. E nunca se esqueçam, Deus no comando…. GRANDES COISAS ESTÃO POR VIR!!!

Carol Braz