Prefeitura de Manaus promove ação de vacinação contra o sarampo e campanha segue até final de agosto

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus promoveu, na manhã deste sábado, 15/8, uma ação de vacinação contra o sarampo com 212 pontos de atendimento em todas as zonas da cidade, incluindo as dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) de horário ampliado. A mobilização organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) faz parte do encerramento da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo previsto para o dia 31 de agosto e teve como objetivo principal imunizar pessoas de 20 a 49 anos.

A subsecretária de saúde, Adriana Elias, alerta a população para a importância da vacinação, uma vez que o vírus do sarampo continua circulando em vários países do mundo, o que representa risco para quem não estiver vacinado. “A prefeitura está fazendo uma intensificação contra o sarampo, buscando aquelas pessoas que não conseguiram se vacinar por conta da pandemia. Apesar de não estarmos com casos atuais é importante a população se vacinar para se prevenir contra o sarampo e contra as outras duas doenças que estão não alvo da vacina da tríplice viral, a caxumba e a rubéola”, explicou a subsecretária.



Nessa intensificação, a Semsa priorizou locais de maior circulação de pessoas, levando a vacina para áreas de comércio, supermercados, feiras, entre outros onde estivessem pessoas do público-alvo em trabalho ativo. Além disso, todos os profissionais de saúde foram orientados a observar os cuidados para evitar o contágio pelo coronavírus, como o uso de máscaras e luvas, e a repassar as informações ao público que compareceu aos postos para vacinar, como destacou a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), Marinélia Ferreira.



“Estamos vivenciando uma campanha nacional voltada ao público adulto, mesmo que essas pessoas não estejam com o cartão de vacina atualizado, elas devem tomar a dose da vacina tríplice viral. É importante tomar a vacinar e precisamos evitar que o sarampo volte ao nosso município” comentou Marinélia.



A executiva de cosméticos Liliana França, aproveitou que estava fazendo compras no centro histórico e conseguiu se vacinar no posto instalado na praça da Matriz. “Moro aqui perto, estava passando e aproveitei para tomar a vacina, é muito importante se prevenir de todas essas doenças”, destacou.



O autônomo Ricardo Silva aproveitou a manhã de sábado para se imunizar e atualizar o cartão de vacina. “É muito bom encontrar um lugar assim para se vacinar com facilidade. É importante se prevenir de todas as formas, e está sempre com o cartão atualizado. A saúde está em primeiro lugar”, ressaltou.



Campanha



A campanha nacional de vacinação contra o sarampo está prevista para encerrar no dia 31 de agosto. O endereço das unidades dedicadas à campanha está disponível em semsa.manaus.am.gov.br.



O sarampo é uma doença infecciosa grave, causado por vírus, podendo ser fatal. Sua transmissão ocorre quando a pessoa doente tosse, fala ou espirra próximo de pessoas sadias. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.



Os sintomas são febre, acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar geral, além de manchas avermelhadas pelo corpo.

* Com informações da Assessoria de Imprensa