Redação AM POST

Quatro pessoas, de identidade preservada, foram presas por suposto envolvimento no assassinato dos policiais militares mortos em emboscada feita por traficantes no município de Nova Olinda do Norte (distante a 134 quilômetros de Manaus).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos suspeitos é presidente de uma associação local.

Outras três mulheres, parentes do traficante ‘Bacurau’ também foram detidas.

Mais informações ainda serão repassadas pelo órgão.