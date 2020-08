Presidente do PSC é preso em operação da PF que investiga corrupção na saúde

Redação AM POST

Operação Tris in Idem, que investiga suposto desvio de dinheiro na área da saúde do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus, resultou no afastamento do governador Wilson Witzel e na prisão do presidente nacional do Partido Social Cristão (PSC), pastor Everaldo. Eles foram detidos na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com a polícia, o governador e outras oito pessoas, incluindo a primeira-dama Helena Witzel, também foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por corrupção.

Estão sendo cumpridos os mandados de prisão contra Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Sebastião Githardo Netto, ex-prefeito de Volta Redonda.