Presidiário em condicional mata esposa com faca de cozinha em Coari

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas prendeu, em flagrante, o presidiário Raimundo Gomes de Oliveira, 37 anos, que estava em liberdade condicional, pelo feminicídio da esposa, Talita da Silva Tavares, 23 anos, a golpes de faca de cozinha. O crime ocorreu na rua Barcelos, bairro Ciganópolis, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na noite desta segunda-feira (24).

A arma utilizada foi apreendida e teve o cabo destruído durante o assassinato. Raimundo, vulgo “Roxinho”, confessou ter matado a companheira supostamente por ciúmes. Após desferir as facadas na vítima, ele fugiu com a filha do casal, de um ano de idade, mas quando os policiais militares chegaram ao local, a criança já havia sido devolvida. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 22h.

Após uma hora de buscas, em uma área de mata, onde o infrator havia se escondido, os policiais conseguiram prender “Roxinho”, que foi encaminhado até a Delegacia Interativa de Polícia de Coari.

Segundo o delegado José Afonso Barradas, responsável pela Polícia Civil em Coari, o suspeito estava em liberdade condicional pelo crime de tráfico de drogas. Condenado há 13 anos, ele tinha cumprido nove anos de pena em regime fechado, na Unidade Prisional de Coari. Agora, será reconduzido ao sistema prisional para cumprir pena pelo assassinato da esposa.

*Com informações da Assessoria de Imprensa