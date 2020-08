Primeiras denúncias da Delegacia de Combate à Corrupção serão sobre a área da saúde

Redação AM POST

Os deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, comentaram nesta quarta-feira, 19, sobre a nomeação do delegado Guilherme Torres para comandar a Delegacia Especializada ao Combate à Corrupção (Deccor), criada para investigar crimes e práticas de corrupção contra o patrimônio da Administração Pública estadual e municipal. Os parlamentares afirmaram que irão fazer a primeira denúncia para apuração da Deccor.

Em seu discurso na tribuna, Dermilson ponderou que irá formular a denúncia de suspeita de superfaturamento no contrato, com dispensa de licitação, da reforma do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, referentes à compra de 240 aparelhos de ar-condicionado no valor de R$ 2 milhões.

“Vamos visitar a delegacia e iremos fazer a primeira denúncia. Vou levar a situação do João Lúcio no que diz respeito à compra superfaturada de ares condicionados e acompanhar de perto a efetividade da delegacia, saber se ela vai ser imparcial ou se vai ter ingerência do Governo”, detalhou Chagas.

Já Wilker Barreto pedirá que a delegacia especializada investigue a ligação entre José Ricardo Biazzo Simon, um dos donos da Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços S.A, consórcio que gerencia o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, e Rosemeire Nunes Del Giglio, mulher do secretário estadual da Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, já que ambos são sócios da Profit Câmbio e Serviços Financeiros Ltda, corretora de títulos e valores mobiliários.

“Não tenho dúvidas que a Polícia Civil tem bons nomes, mas eu questiono a autonomia da delegacia para apurar atos do Governo. Farei questão de visitar o delegado Guilherme e também irei levar a denúncia para que ele apure o secretário da Fazenda e sua esposa”, finalizou o líder da oposição na Aleam, ao lembrar que a Zona Norte Engenharia recebeu R$ 22.982.064,60 em 2019 do Governo, e após a entrada de Rosemeire Del Giglio na sociedade com José Ricardo pela Profit, faturou somente no primeiro semestre de 2020 R$ 82.801.512,67 milhões.