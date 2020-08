Professores da rede estadual fazem protesto contra o retorno das aulas presenciais em Manaus

Redação AM POST

Professores da rede estadual de ensino fazem protesto contra o retorno das aulas presenciais durante a pandemia do novo coronavírus em Manaus. O ato está sendo realizado na manhã segunda-feira (3), em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na avenida Mário Ypiranga, bairro Flores, zona Centro-Sul da capital.

O protesto é coordenado pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical), iniciou em frente a Arena Amadeu Teixeira e seguiu em uma carreata até a Assembleia.

O governo do Amazonas anunciou que as aulas retornam de forma gradativa a partir da próxima segunda-feira (10) e os professores alegam que as instituições ainda não estão preparadas e os alunos podem se contaminar e levar contaminação para suas casas.

Os protestantes pedem pelo menos mais 30 dias de isolamento para que haja maior redução da taxa de infecção pelo novo coronavírus e também pedem a realização de uma audiência pública na Aleam para debater melhor o retorno das aulas.