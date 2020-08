Professores da rede estadual iniciam preparação para volta às aulas presenciais, em Manaus

Redação AM POST

O retorno às atividades presenciais nas escolas de Ensino Médio de Manaus, após o período crítico da pandemia da Covid-19, requer cuidados com estudantes e servidores. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto preparou uma Jornada Pedagógica para os profissionais de Educação do Ensino Médio, que voltarão às atividades já nesta segunda-feira (03/08). A iniciativa seguirá até sexta (07/08), com programação remota e presencial.

Professores do Ensino Fundamental não participarão desta Jornada. A ideia é que o grupo participe de atividade semelhante em meados do mês de agosto.

A programação abrangerá temas como: Acolhimento, Protocolos de Saúde, Reorganização do Calendário Escolar, Repriorização Curricular e programas Busca Ativa do Escolar e Aluno Monitor, bem como orientações sobre a Avaliação e o Programa de Recuperação da Aprendizagem. Os conteúdos serão aplicados no retorno dos estudantes às escolas da rede estadual, marcado para iniciar, de forma escalonada, no próximo dia 10 de agosto.

As atividades serão conduzidas pelas equipes gestoras das escolas da capital, apoiadas pelas secretarias executivas adjuntas Pedagógica e da Capital e pelas Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs). O secretário adjunto pedagógico, professor Raimundo Barradas, destaca que esse momento visa preparar os profissionais da Educação para o retorno às atividades presenciais, em Manaus.

“Passamos por muitas experiências durante o período em que as aulas presenciais estavam suspensas e, agora, com o retorno, é o momento em que teremos um pouco da nossa rotina de volta, ainda que diferente do que era antes. Nós nos preocupamos em preparar nossos profissionais tanto pedagogicamente e emocionalmente, pois são muitas realidades para lidar diariamente”, observa Barradas.

Preparação – A Jornada Pedagógica visa proporcionar a preparação necessária aos servidores para o retorno dos alunos e a boa convivência com seus pares e orientar sobre o modelo híbrido, distanciamento e protocolos de saúde, entre outros.

Na Escola Estadual Senador Petrônio Portella, localizada no bairro Dom Pedro II, zona centro-oeste de Manaus, professores e coordenadores se reuniram virtualmente na manhã desta segunda-feira (03/08). De acordo com a professora Sandra Tavares, gestora da instituição de ensino, a unidade de ensino já adotou as medidas necessárias para a retomada das atividades de maneira segura.

“Nesse momento nossa escola já está toda sinalizada com o que eles (alunos e professores) devem fazer. Temos pias, dispensas de álcool em todas as salas, dispensa de toalhas, sinalização nos bebedouros e no refeitório para os alunos. Já os professores estarão recebendo um kit com máscara e spray de álcool para ser utilizado em sala. Eles também receberão um documento com instruções para receberem os alunos”, explica.

Segundo a pedagoga da escola, Wilka Cordeiro, a preparação para a volta às aulas também visou à reestruturação do calendário acadêmico, de maneira que os conteúdos fossem adaptados para que os estudantes possam concluir o ano letivo sem maiores prejuízos.

“Para terminarmos o ano letivo, priorizamos os conteúdos. Foi pego o currículo para que possamos adaptá-lo, e foi reorganizado nosso calendário de atividades para que se consiga, até o final do ano, na medida do possível, cumprir com todas as metas programadas”, esclarece.

O Plano de Retorno às Atividades Presenciais e a Jornada Pedagógica contêm orientações para cada grupo de profissionais e suas respectivas responsabilidades.

O Plano de Retorno elaborado pela Secretaria de Educação já está disponível por meio de link: https://bit.ly/2XeLnNS.

Volta às aulas – As aulas presenciais na rede pública estadual retornam no dia 10 de agosto, somente com os estudantes do Ensino Médio. Posteriormente, no dia 24, retornam os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais.

Os alunos irão frequentar as aulas no modelo híbrido, divididos em dois grupos. Às segundas e quartas-feiras, irão à escola os alunos do grupo A; às terças e quintas-feiras, será a vez dos alunos do grupo B. Nos dias em que não estiverem nas aulas presenciais, os estudantes terão que acompanhar os conteúdos do programa “Aula em Casa”.

As sextas-feiras serão destinadas para que os professores façam seus planejamentos e formação continuada.