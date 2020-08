Profissionais da educação anunciam greve durante protesto em Manaus

Redação AM POST

Professores da Associação Sindical dos Professores de Manaus (Asprom) anunciam greve e protestam na manhã desta terça-feira (11), contra o retorno das aulas. O ato está sendo realizado em frente a Sede do Governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com os profissionais, eles pedem que as aulas retornem apenas quando a pandemia do novo coronavírus tiver acabado e alegam que as escolas ainda não estão preparadas para a volta.

Entre pedagogos e professores, o ato informa ao governo que a greve está instalada por tempo indeterminado.