Profissionais de saúde do HPS Delphina Aziz recebem homenagem da Universidade Federal do Paraná

O projeto tem como objetivo homenagear profissionais da área da saúde, em especial aqueles que atuam principalmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de hospitais de todo o Brasil.

Ao todo, 11 profissionais receberam a homenagem, entre médico, maqueiro, psicólogo, nutricionista, enfermeira, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, escriturário, atendimento social e higienização.

Como homenagem, foram enviadas aos profissionais amazonenses folhas secas, bordadas com palavras de afeto e emoção, para expressar o sentimento de gratidão pelo trabalho desenvolvido por esses homens e mulheres, além de transmitir força para que mantenham a dedicação no desempenho das suas funções.

Além das folhas bordadas, os profissionais também receberam uma carta de agradecimento dos estudantes pelos serviços prestados à população do Amazonas durante o pico da pandemia.

De acordo com a assistente social, Alessandra Negreiros, a homenagem é importante e ressalta a dedicação e o trabalho em equipe. “Receber essa homenagem me pegou de surpresa. Esse tipo de homenagem incentiva e faz com que a gente queira sempre fazer o nosso melhor. Ser reconhecido, no que se está fazendo, é muito gratificante”.

*Com informações da Assessoria de Imprensa