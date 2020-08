“Queria você aqui em Brasília do meu lado”, diz Bolsonaro sobre Alfredo Menezes

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTOO melhor da vida pública é o reconhecimento pelo seu trabalho !O Presidente Bolsonaro, hoje, sábado, dia 29.08.2020 me enviou um vídeo falando sobre a sua satisfação pelo trabalho que desenvolvemos na SUFRAMA e me desejando sucesso nos novos desafios que teremos pela frente!Foi uma grande honra servir ao meu país, ao meu estado e ser liderado por este grande homem, patriota, meu amigo há 40 anos e que promove uma verdadeira revolução no Brasil 🇧🇷!Selva!

