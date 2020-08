Regina Duarte se distrai com celular, cai em calçada e quebra três dentes

A queda aconteceu no dia 13, em uma calçada irregular da capital paulista. Regina disse que caiu enquanto caminhava e utilizava o celular, que considerou uma arma em potencial.

“O celular pode ser um professor, um fofoqueiro, uma distração, um potencial solucionador, e pode ser, também, uma arma, que deve ser mantida para ser usada em espaços de segurança”, escreveu.

“Há duas semanas, caminhando rapidamente numa calçada irregular de São Paulo, vinha eu digitando uma mensagem que considerava ‘urgente’, e não me dei conta de uma depressão que existia logo ali à minha frente. Resultado: pisei em falso nela, aterrissei de boca no chão. Queixo, nariz, dente, não tive tempo de amortecer a queda. Fui de boca no chão. Resultado: quebrei 3 dentes, muito sangue, a boca cheia de cacos de porcelana”, relatou.

Algumas pessoas que viram o acidente ofereceram ajuda para levá-la a um hospital, mas ela preferiu ir para casa.