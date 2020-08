Reizo rebate fake news sobre morte de Sabino Castelo Branco

Redação AM POST

O vereador Reizo Castelo Branco (PTB), usou as redes sociais para dizer que é fake news informação amplamente divulgada em grupos de WhatsApp e no Facebook sobre a morte do ex-deputado federal Sabino Castelo Branco. O filho do político relatou que recebeu muitas ligações sobre o ocorrido.

No vídeo, Reizo fala sobre o estado de saúde de Sabino. “Meu pai está muito bem. Ele não morreu, ele está em tratamento, sendo acompanhado sempre por mim e por meus irmãos. Meu pai tem a mim e a meus irmãos, seus filhos que nunca o abandonaram, e que estão sempre orando, lutando por ele, com amor e respeito. Esses foram os valores que meu pai passou para nós, de união entre os filhos e amor”, esclareceu.

O parlamentar também aproveitou a chance para mandar recado aos ‘desafetos’ do seu pai. “Quem tem algo contra o meu pai me procure, pois sou jovem e estou com a saúde em dia, ao contrário do meu pai que precisa ser poupado”, disparou.