Responsável por festa clandestina dentro de motel é multado em R$ 20 mil

Redação AM POST

Uma festa clandestina, foi encerrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e o proprietário do local terá que pagar multa de R$ 20 mil por descumprimento do decreto que proíbe esses eventos em decorrência a pandemia do novo coronavírus. O caso aconteceu neste sábado (1), um motel localizado em Aparecida de Goiânia, Goiás.

De acordo com a Semma, ao chegar no local, havia poucas pessoas e o som estava baixo, supostamente o proprietário soube da denúncia anônima e os convidados foram embora antes da chegada das autoridades.