Ricardo Nicolau ganha apoio do PSB para pré-candidatura à prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O presidente do diretório estadual do PSB, vereador Marcelo Serafim, oficializou nesta quinta-feira (7) apoio da sigla a pré-candidatura do deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) à prefeitura de Manaus. A coligação PSD e PSB é considerada a primeira reviravolta das eleições 2020.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta manhã em um hotel na Zona Sul de Manaus, Marcelo Serafim foi questionado sobre o porque do partido ter apoio Ricardo Nicolau e não as porque o partido preteriu as pré-candidaturas de José Ricardo (PT) e de David Almeida (Avante). Ele explicou que o Partido dos Trabalhadores nunca foi opção e David, preferiu ficar fora da aliança.

“Se o PT quisesse tanto uma aliança com o PSB, ele não teria feito o que fez. O PSB hoje não tem mandato de deputado federal por uma imposição da senadora Gleisi [Hoffmann, presidente nacional do PT] de trazer pra dentro da nossa aliança o PCdoB. Isso [não compor com o PT], pra nós, era matéria vencida. O PT nunca foi opção dentro do diretório local”, explicou Marcelo.

“Em relação ao David, ele foi candidato pelo PSB. E nós demos a ele todas as condições possíveis, de militância, financeira. Quem aportou dinheiro na campanha do David foi o PSB nacional. Se, efetivamente, ele quisesse o nosso apoio, ele estaria aqui dentro e não lá fora. A gente trabalha com quem quer estar conosco”, completou.

Ricardo Nicolau anunciou que está trabalhando para elaborar, coletivamente, pelo menos 55 metas de gestão para Manaus. O pré-candidato também recebeu na terça-feira, 4, apoio do partido Solidariedade, presidido no Amazonas pelo deputado federal Bosco Saraiva.