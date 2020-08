Risco de desabamento de muro faz Porto de Parintins ser interditado

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros de Parintins interditou na manhã desta quinta-feira (27) o Terminal Hidroviário do município, distante cerca de 369 quilômetros de Manaus, devido deslizamento de terra e risco de desabamento do muro de contenção do prédio administrativo.

O local recebe cargas, passageiros e embarcações e para segurança das pessoas que frequentam a área foi recomendada a interdição, pois fissuras foram encontradas ao lado do prédio administrativo.

A Marinha do Brasil, por meio da Agência Fluvial de Parintins, orientou os proprietários das embarcações ancoradas a saírem do local.

A obra pertencente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Ministério da Infraestrutura, foi inaugurada em 2006, no governo do então presidente Luís Inácio Lula da Silva e já passou por diversos problemas desde então.