Rompimento na Ponta do Ismael deixa quase toda Manaus sem água

Redação AM POST

A Águas de Manaus informou que houve um rompimento no cabo de alta tensão que alimenta o Complexo da Ponta do Ismael no início da manhã desta quarta-feira (05), e em virtude disso, a produção de água tratada no complexo foi paralisada.

Em decorrência ao rompimento, bairros das zonas Oeste, Centro-Oeste, Sul, Centro-Sul e Norte podem apresentar oscilações no abastecimento de água durante o dia de hoje (05).

A previsão de normalização no abastecimento de água é de 48h após o término da manutenção elétrica e substituição do cabo por parte da concessionária de energia. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.