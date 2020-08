Salva-vidas da Ponta Negra recebem materiais para reforçar a segurança de banhistas

Redação AM POST

Para reforçar a segurança dos banhistas que voltaram a frequentar o Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste, a Prefeitura de Manaus entregou novos materiais de apoio ao trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que atuam no parque, que é gerido pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Entre os itens, foram entregues sacos de cabo de nylon e 2.000 boias de isopor, usados na demarcação feita no rio Negro, para os banhistas. Os bombeiros mantêm um posto na Ponta Negra com equipes de salva-vidas, de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 17h, nos finais de semana e feriados.

“Estamos sempre atentos à manutenção e itens de segurança, para termos um local de lazer seguro para os frequentadores. E sempre reforçamos o pedido para que a população colabore com as medidas de segurança no banho e de limpeza da praia”, informou a coordenadora da comissão da Ponta Negra, Rosângela Macedo.

No espaço, novas peças publicitárias reforçam as medidas de prevenção ao novo coronavírus. A Prefeitura de Manaus orienta o público que voltou a frequentar o complexo sobre os cuidados necessários no combate ao contágio da Covid-19, como manter o distanciamento social e o uso de máscaras.

O município ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica a área de segurança dos banhistas dentro da água. Além do horário indicado para banho – até às 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até às 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

As atividades comerciais, incluindo os permissionários e quiosques, funcionam de 9h às 22h, na área da praia, e no calçadão segue até às 23h.