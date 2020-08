Seduc-AM diz que professora da rede estadual não faleceu de Covid-19 por conta da volta às aulas

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM) afirmou em nota que o falecimento da professora da rede pública estadual Leila Guerra Soares, lotada na Escola Estadual (EE) Sebastião Augusto, em Manaus, não aconteceu em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) e tampouco contraiu a doença em atividades escolares. A pasta também lamentou o falecimento da docente de Ensino Fundamental

De acordo com a Seduc-AM a servidora veio a óbito após complicações de uma pneumonia bacteriana, conforme o laudo médico enviado pela família à pasta.

Diferente do que está sendo divulgado, a servidora não teve nenhuma participação na Jornada Pedagógica do Ensino Médio, promovida pela a Secretaria de Educação na semana antes da volta às aulas presenciais. Leila era professora de Ciências do Ensino Fundamental e precisou ser internada, em situação de emergência, no Hospital Rio Negro. Na unidade de saúde, foi constatado que a educadora havia contraído pneumonia bacteriana. Durante a internação, Leila foi testada mais de uma vez para Covid-19, e todos os resultados deram negativo.

Dias depois de dar entrada no hospital, a professora precisou ser entubada e, após a detecção de uma hemorragia pulmonar, veio a óbito na quinta-feira (20/08). Ela havia dado entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 12 de agosto.

A profissional estava afastada da escola desde o início da suspensão das aulas presenciais e, em julho, sofreu um derrame ocular. De acordo com a gestão da unidade de ensino, que possui todas as mensagens trocadas com Leila e a filha, no WhatsApp, após o derrame a professora passou a ter problemas com a visão, o que dificultava, inclusive, o contato pelo aplicativo de mensagem.

Antes da EE Sebastião Augusto, ela atuou, também, no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) João dos Santos Braga, na zona norte da capital.

A Secretaria de Educação se solidariza com a família e amigos de Leila e lamenta esta perda irreparável, confiando que Deus conforte seus corações e dê forças para transformar toda dor em fé e esperança, e pede, também, que seja respeitado o período de luto dos entes próximos à educadora. A Secretaria de Educação repudia todas as informações falsas espalhadas por meio de mensagens de aplicativo e redes sociais a respeito dos seus princípios e ética trabalhista como servidora da secretaria.

Laudo – Segundo o laudo médico de Leila, datado de 20 de agosto de 2020, a professora estava internada na UTI do Hospital Rio Negro desde o dia 12 de agosto, com diagnóstico de pneumonia bacteriana e insuficiência respiratória aguda, não sendo correspondente à Covid-19. O laudo destaca ainda que não havia evidência clínica, nem tomográfica e nem laboratorial de diagnóstico da infecção.

* Com informações da Assessoria de Imprensa