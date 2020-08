Suspeito de assassinar lavador de carros é preso em Manaus

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Leonardo de Souza Farias, de 23 anos, foi preso acusado assassinar um lavador de carros identificado como Luciano Chaar Rodrigues, de 19 anos, no ano de 2015 em uma loja de conveniências no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima trabalhava no estabelecimento junto com outros colegas quando foi surpreendida pela ação criminosa. Luciano foi morto com um tiro na barriga.

Informações preliminares apontam que a vítima e os colegas estavam entregando as boca de fumo da região a rivais dos mandantes.

A policia segue nas investigações para descobrir e encontrar os outros envolvidos no crime.

Veja vídeo: