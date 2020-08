Suspeito de divulgar vídeo de pornografia infantil em rede social é preso em Manaus

Redação AM POST

O jovem Pedro Lucas da Silva Figueira, 20, foi preso nesta sexta-feira (07/08) no bairro Terra Nova, zona norte da capital pelo crime de pornografia infantil. Segundo o delegado-adjunto, Paulo Henrique Benelli, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Pedro Lucas havia divulgado em suas redes sociais que enviaria vídeo de uma criança cometendo ato sexual a quem o solicitasse por meio de aplicativo de mensagens instantâneas. Depois disso, alguns usuários da rede social resolveram denunciar o jovem à Depca, que de imediato apurou a veracidade do fato visualizando o perfil de Pedro.

“A equipe então resolveu se deslocar até a casa do indivíduo e, ao ser questionado sobre a divulgação, ele confirmou a postagem e o envio para outras pessoas que a solicitaram. Após autorização do jovem, a equipe teve acesso ao vídeo na galeria de arquivos no aparelho celular dele”, explicou Benelli.

Diante da evidente idade da criança e pelo fato do vídeo ainda estar armazenado na galeria de arquivos do celular de Pedro, foi dada voz de prisão em flagrante, e o mesmo irá responder ao delito previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), consistindo em “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de ato libidinoso explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.

Pedro foi autuado pelo crime de pornografia infantil e ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará pela audiência de custódia.