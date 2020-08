Suspeito de liderar assalto a empresa de produtos alimentícios é preso em Manaus

Redação AM POST

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (Derfd) cumpriu, nesta sexta-feira (21/08), por volta do meio-dia, mandado de prisão preventiva em nome de Reimar Pereira Maia, 29, suspeito de liderar um trio durante roubo a uma empresa de alimentos, no dia 10 de agosto deste ano. A prisão ocorreu na rua Três de Junho, bairro Japiim, zona sul da capital. Os outros dois suspeitos seguem foragidos.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Derfd, no dia 10 de agosto, três homens armados entraram em uma empresa, no bairro Aleixo, zona centro-sul, e renderam os funcionários, subtraindo diversos itens, entre eles, notebooks, produtos alimentícios e motocicletas. Os três evadiram-se do local em um carro branco, dirigido por uma quarta pessoa.

O titular contou que, no dia seguinte ao assalto, o veículo da fuga foi encontrado e abordado por uma equipe da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). Eles levaram o condutor até a sede da Derfd. Jean Francescoles Neves de Souza, 28, foi preso em flagrante por roubo majorado. No interrogatório, ele afirmou que ajudou na fuga dos três assaltantes.

Goes contou, ainda, que, a partir dessa prisão, a equipe policial da Especializada, com apoio do 11º Distrito integrado de Polícia (DIP), iniciou as investigações a fim de descobrir a identidade dos assaltantes.

“Reimar Pereira Lima, Igor Tiago de Oliveira Pena e Lucas Costa Bentes foram identificados, a partir das investigações, como autores do assalto. Conseguimos prender nesta sexta-feira, Reimar, que é considerado o líder do trio”, informou o delegado.

O mandado de prisão preventiva em nome de Reimar foi expedido pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da Central de Plantão Criminal, em 12 de agosto deste ano.

Procedimentos

O indivíduo foi preso pelo crime de roubo e após procedimentos cabíveis realizados na sede da Especializada, será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Foragidos

Igor Tiago de Oliveira Pena e Lucas Costa Bentes também tiveram mandado de prisão preventiva expedido em 12 de agosto, pelo mesmo magistrado. Ambos são considerados foragidos da Justiça. A equipe de investigação da Derfd segue realizando buscas para localizá-los e, consequentemente, cumprir o mandado de prisão preventiva.