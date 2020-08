Suspeito de matar jovem é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pelo delegado David Jordão, titular da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Careiro da Várzea, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Bruno de Oliveira Assunção, de 24 anos, identificado como um dos autores do crime que vitimou Daniel da Silva Lima, 22, em junho de 2019, naquele município.

De acordo com o delegado David Jordão, a vítima, conhecida como “Biel”, foi assassinada com três tiros de arma de fogo, sendo um na cabeça e dois no pescoço. Ainda conforme a autoridade policial, a vítima tinha uma dívida de entorpecentes com o foragido.

“Em maio deste ano, recebemos uma denúncia informando que na Comunidade do Juma havia um homem que alegava ser indígena, mas tinha atitudes suspeitas. Também segundo a denúncia, ele não aparentava ser um cidadão de bem. Foi quando nossas equipes decidiram checar a informação e confirmaram que era um dos foragidos que estávamos procurando”, detalhou o delegado.

Em junho deste ano, a Polícia Civil capturou Emerson Batista Vieira, 23, um dos envolvidos no crime e que estava na aldeia indígena utilizando identidade falsa.

Conforme a autoridade policial, o mandado de prisão temporária em nome de Bruno de Oliveira Assunção, foi expedido no dia 19 de junho de 2019, pela juíza Fabiola de Souza Bastos Silva, da comarca do Careiro da Várzea.

Disque-denúncia

O delegado destacou também que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Bruno de Oliveira Assunção, pode entrar em contato pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante Jordão.

*Com informações da Assessoria de Imprensa