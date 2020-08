View this post on Instagram

– Suspeito de tentar roubar celular é linchado até desmaiar no Jorge Teixeira📌 . Conforme as informações repassadas pela polícia, o rapaz supostamente teria tentado assaltar uma vítima mas acabou tendo a ação frustrada. Na ocasião, o jovem ainda tentou fugir entrando em um supermercado, mas foi capturado e linchado até apagar. . Para mais informações acesse o LINK NA BIO 🎯✅ @portalampost #jornalismo #jornalonline #polícia #manausamazonas