Suspeitos de espancarem estudante de medicina em bloco de Carnaval são liberados em Manaus

O magistrado afirmou em decisão que não existe ‘personalidade perigosa e nociva ao meio social por parte dos acusados’. Entretanto, foi determinado que os agressores estão proibidos de trocar de endereço, um toque de recolher das 19h às 7h, proibidos de participar de qualquer evento parecido com o do dia do crime, e ainda, que nenhum dos acusados e seus familiares podem ter qualquer tipo de contato com o estudante, testemunhas e outras vítimas.

O quarto envolvido no caso teve a prisão renovada por responder outros processos. O juiz entendeu que a liberdade deste homem pode oferecer risco à ordem pública.

Relembre

O caso teve início depois de um homem de 26 anos ter importunado sexualmente a vítima de 21 anos. Na ocasião, o homem passou as mãos nas nádegas dela e diante disso, o primo dela, com o intuito de protegê-la, pediu para o homem se afastar.

Instantes depois, no momento em que voltavam do banheiro, os dois jovens acabaram sendo surpreendidos pelo mesmo indivíduo, que estava na companhia de mais três homens. Neste momento, os infratores iniciaram as agressões contra o estudante e, em seguida, contra a prima dele.