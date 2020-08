TCE-AM vai divulgar lista de gestores com contas reprovadas que podem ter candidaturas barradas nas eleições deste ano

Redação AM POST

Com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Aristóteles Lima Thury, do procurador Regional Eleitoral, Rafael da Silva Rocha e da procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mario de Mello, concede uma entrevista coletiva (virtual), nesta sexta-feira (14), às 10h, para entregar à Justiça Eleitoral e à imprensa a lista completa dos gestores públicos que tiveram as contas reprovadas pelo colegiado de contas nos últimos oito anos.

Conforme a Lei da Ficha Limpa, o julgamento dos Tribunais de Contas é um dos critérios que a Justiça Eleitoral utiliza para decretar a inelegibilidade de possíveis candidatos, que não usaram bem o dinheiro público.

* Com informações da Assessoria de Imprensa