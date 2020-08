TCE quer que Governo do AM publique dados sobre mortos por Covid-19 em agosto

Redação AM POST

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprovou, nesta quarta-feira (19), o envio de uma recomendação ao Governo do Estado para que publique, em caráter oficial, os dados com o número de óbitos no Amazonas em decorrência da Covid-19 no período de 1º a 19 de agosto deste ano.

A proposta foi aprovada por unanimidade. “O Tribunal de Contas vem acompanhando as ações de combate e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em nosso Estado e recomendará ao Governo que torne as informações ainda mais claras e transparentes”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

A recomendação foi sugerida pelo conselheiro Josué Filho após a divergência de dados contabilizados por um conglomerado da imprensa nacional e os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Segundo a FVS, a divergência se dá por conta de uma mudança nos critérios de contabilização de óbitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Para o conselheiro, o Governo do Estado vem divulgando os dados em formato de estatísticas o que acaba por não tornar clara as informações. “Peço que o governador (Wilson Lima) divulgue os dados em números, especialmente nesse período de 1º a 19 de agosto, para termos a real noção do cenário da Covid-19 no Estado”, pediu o conselheiro Josué Filho.