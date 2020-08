Titular da Seduc-AM diz que máscaras com desconformidade de tamanho não serão pagas

O secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luis Fabian Barbosa, afirmou, nesta quinta-feira (13/08), que não pagará pelas máscaras com desconformidades de tamanho distribuídas na rede estadual de ensino. Ontem, uma equipe da pasta trabalhou no levantamento das falhas encontradas no primeiro lote recebido e apresentou as providências a serem tomadas.

Em entrevista a uma emissora de televisão local, Luis Fabian ressaltou que os estudantes que receberam máscaras com desconformidades poderão realizar a troca a partir da próxima segunda-feira (17/08), na unidade de ensino. Nesta quarta-feira, a Secretaria já havia informado a possibilidade de troca.

Segundo Luis Fabian, as falhas foram pontuais e o Estado não pagará pelos itens. “Nós, da Seduc, identificamos pontualmente que algumas das máscaras distribuídas, na rede de ensino, apresentaram desconformidades, mas todas as medidas mitigadoras já foram adotadas e o Estado não pagará por tais itens”, afirmou.

Além disso, Fabian ressaltou a importância do uso correto do item de proteção no ambiente escolar. “Lembramos da importância de se utilizar adequadamente essas máscaras. Pedimos aos pais que orientem seus filhos e aos profissionais de educação que monitorem o uso adequado dentro das nossas escolas”, frisou.

Itens de proteção – Para o retorno às aulas presenciais, a Secretaria de Educação adquiriu 1 milhão de máscaras nos tamanhos P, M e G, que estão sendo distribuídas entre os estudantes e servidores da rede pública estadual.

Durante toda a semana, a pasta trabalha na logística de recebimento e distribuição dos itens, que são de uso obrigatório nas 123 instituições de Ensino Médio.

Os modelos azuis são para servidores da educação e estudantes de Ensino Médio, com tamanhos M e G. As máscaras de modelo verde, de tamanho P, serão distribuídas aos alunos do Ensino Fundamental, que somente retornam às atividades no próximo dia 24 de agosto.

As máscaras foram adquiridas por meio de Licitação Pública Nacional (LPN), tendo como fonte recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com participação no processo licitatório de empresas de todo o país.