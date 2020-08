Traficante envolvido na morte de PMs morre em confronto com a polícia em Nova Olinda do Norte

Redação AM POST

O traficante conhecido como ‘Bacurau’, que comanda o tráfico de drogas na região do Rio Abacaxis em Nova Olinda do Norte, foi morto em confronto com a polícia ocorrido no município, distante 145 km de Manaus. Ele é apontado como principal suspeito de envolvimento na morte dos policiais militares, cabo Carlos de Souza e do sargento Manoel Wagner, na última segunda-feira (3).

Um homem deu entrado no hospital do município, já sem vida, após confronto com policiais nesta quarta-feira (05). Além dele, outros 12 membros do bando também teriam sido mortos no confronto.

Nas redes sociais circulam áudios informando a morte do traficante. “Só informando que o Bacurau, envolvido no assassinato dos dois PMs, acabou de ser executado na cidade de Nova Olinda do Norte, pelo Comando de Operações Especiais (COE)”, diz um dos áudios.

Uma equipe de policiais foi envia ontem (4) para a área de confronto. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma operação estava em curso e conta com 40 agentes.