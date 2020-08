Traficantes matam policiais militares durante confronto em Nova Olinda do Norte

Redação AM POST

Dois policiais militares, de identidade preservada, foram mortos durante confronto com traficantes na noite desta segunda-feira (3), no Rio Abacaxis que fica localizado no município de Nova Olinda do Norte (distante a 135 quilômetros de Manaus). Na ação, outros dois PMs ficaram feridos.

De acordo com informações da polícia, as equipe de Centro de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado (COE) e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, estavam fazendo uma operação quando foram atacada por traficantes e na ocasião, os dois PMs morreram. Informações preliminares apontam que também há criminosos mortos na região.

Os PMs feridos foram baleados um no braço e outro no pescoço, estão sendo transferidos para a capital.

O Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, embarca nesta terça-feira (4) com reforço policial para nova operação policial na região.