Três homens são presos por violência doméstica em diferentes bairros de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Militar deteve, na noite de segunda-feira (10/08), três homens de 27, 40 e 44 anos, em diferentes ocorrências de violência doméstica na capital amazonense. Os episódios de agressão contra mulheres, praticadas por seus companheiros, maridos e ex-marido foram registrados durante ações de policiamento ostensivo nos bairros Compensa II e Tarumã, na zona oeste da capital amazonense, e Jorge Teixeira, na zona leste.

No bairro Compensa II, após denúncia recebida via Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops), por volta das 22h30, policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) socorreram uma dona de casa que havia sido espancada por um homem de 27 anos dentro de sua residência, na rua 15 de Dezembro. A equipe encontrou ainda no local o agressor indicado pela vítima, que foi detido.

Mais cedo, por volta das 21h45, no bairro Tarumã, policiais militares da 20ª Cicom detiveram um homem de 44 anos por agressão cometida contra a esposa dele, de 41 anos, na residência do casal, na rua São Luiz. Segundo os policiais, a prisão do agressor ocorreu após denúncias recebidas sobre a violência, que foi confirmada pela mulher.

No bairro Jorge Teixeira, às 22h, policiais militares da 30ª Cicom detiveram um homem de 40 anos por agressão contra a ex-companheira dele, de mesma idade, ocorrida na casa da vítima, localizada na rua Jackson Cabral, loteamento João Paulo. Os policiais foram alertados pelos vizinhos da vítima e chegaram a tempo de deter o agressor apontado pela mulher, que apresentava com escoriações pelos braços e rosto.

Os três homens envolvidos nas ocorrências de violência doméstica foram detidos e encaminhados para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM). Eles foram flagranteados pela Lei Maria da Penha, Lei Federal nº 11.340, que completou 14 anos de promulgação na última sexta-feira (07/08).