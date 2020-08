Trio especializado em arrombamento de cofres de empresas de segurança é preso em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) deflagraram operação, ao longo de terça e quarta-feira (25 e 26/08), que culminou nas prisões de Edioney Merses Sandim, Pedro Marcelo Vieira dos Santos e Valdir Cleiton dos Santos Siqueira, em cumprimento a mandados de prisão temporária por furto qualificado. O trio faz parte de um grupo criminoso especializado em arrombamento de cofres de empresas de segurança presentes em estabelecimentos comerciais da capital.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da DERFD, que coordenou a ação, Pedro Marcelo e Valdir atuavam no Paraná e em estados adjacentes. Chegando à capital, eles montaram um grupo especializado em arrombamento desses cofres de empresas de segurança. Segundo Goes, eles já possuíam logística e conhecimento nesse tipo de crime, pois já praticavam o mesmo no sul do País.

“As investigações apontaram que eles são os responsáveis pelos furtos qualificados de grande quantia em dinheiro de cofres de, pelo menos, seis supermercados de Manaus. Os crimes ocorreram em um supermercado situado no conjunto Galiléia, bairro Cidade Nova, onde foi furtado aproximadamente R$ 125 mil; e em outra filial do mesmo estabelecimento, os infratores levaram R$ 185 mil. Já em outro mercado, no bairro Planalto, o trio furtou a quantia de R$ 30 mil”, explicou a autoridade policial.

O delegado informou que os crimes ocorreram nos dias 2 e 10 de fevereiro e no dia 6 de abril deste ano, respectivamente. Esse grupo criminoso já estava sendo investigado, também, pela mesma prática criminosa realizada nos bairros Jorge Teixeira e Compensa, zonas leste e oeste de Manaus.

“Edioney e Valdir são investigados também pela autoria de outro furto ocorrido em uma distribuidora localizada no bairro Cidade de Deus, no dia 12 de julho deste ano. Além disso, Valdir também é investigado pelo crime de estelionato ocorrido em três supermercados da cidade, nos dias 8 e 29 de maio e 9 de junho deste ano”, disse ele.

Prisão

Goes relatou que as prisões ocorreram em bairros distintos da capital. E na ocasião, as equipes apreenderam, ainda, três veículos que foram adquiridos pelo grupo com o dinheiro proveniente do delito.

Procedimentos

Edioney, Pedro Marcelo e Valdir serão indiciados por furto qualificado. Valdir também irá responder por estelionato. Ao término dos trâmites cabíveis na DERFD, eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverão passar por audiência de custódia.